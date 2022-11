Aktie in diesem Artikel RTL 34,30 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RTL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42,40 Euro belassen. Die Neunmonatsumsätze des Medienkonzerns hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Lisa Yang am Freitag in einer ersten Reaktion. Das Jahresziel sei allerdings gestutzt worden. Yang liegt mit ihrer Schätzung aber bereits leicht unter dem neuen Ziel./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2022 / 08:56 / GMT