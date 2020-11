NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RTL nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Daniel Kerven betonte in einer am Montag vorliegenden Studie das stärkere Wachstum der Werbeerlöse, ließ aber aufgrund stabiler Investitionen seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) unverändert./ajx/edh