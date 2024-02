JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL Group von 37 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wie auch andere Fernsehkonzerne in Europas habe RTL trotz des makroökonomischen Gegenwinds einige Fortschritte gemacht, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Trotzdem stehen das Unternehmen und die französische Beteiligung M6 bei dem Experten auf "Negative Catalyst Watch", da er mit einem schwierigen Streaming- und Werbegeschäft rechnet. Einer seiner wichtigsten Branchenfavoriten für das laufende Jahr ist TF1./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2024 / 19:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2024 / 00:15 / GMT

