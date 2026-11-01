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AI Analyse

Deutsche Bank AG

RWE Buy

11:21 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
59,08 EUR 0,04 EUR 0,07%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Olly Jeffery sah den Neunmonatsbericht der Essener in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als verfrühtes Weihnachtsgeschenk für die Anleger. In einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen habe es zuversichtliche Aussagen zum Rest des Jahres gegeben./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,16 €		 Abst. Kursziel*:
11,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
59,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,02%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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