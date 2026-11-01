RWE Aktie
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Marktkap. 45,35 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
AI Analyse
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Olly Jeffery sah den Neunmonatsbericht der Essener in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als verfrühtes Weihnachtsgeschenk für die Anleger. In einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen habe es zuversichtliche Aussagen zum Rest des Jahres gegeben./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,16 €
|Abst. Kursziel*:
11,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
59,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,02%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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