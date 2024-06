Goldman Sachs Group Inc.

RWE Buy

08:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 49 Euro festgesetzt. Er bleibe bei seiner Kaufempfehlung für die Aktie des Energieversorgers, da der Konsens einige positive Aspekte übersehe, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf die verbesserten Aussichten für die Erträge aus Erneuerbaren Energien in den USA, die positive Entwicklung der Stromnachfrage in Europa sowie ungenutzte Möglichkeiten zur Kapitalausschüttung und Portfolio-Umstrukturierung./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2024 / 03:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

