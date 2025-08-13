RWE Aktie
Marktkap. 26,42 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das operative Ergebnis und das Nettoergebnis lägen um vier bis fünf Prozent unter den Konsensschätzungen, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe der Energiekonzern aber bestätigt./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:03 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:03 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,28 €
|Abst. Kursziel*:
16,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,89%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|11:21
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|RWE Buy
|UBS AG
