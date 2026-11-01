Jefferies & Company Inc.

RWE Buy

08:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Ahmed Farman sieht in seiner ersten Reaktion am Mittwoch starke Resultate mit einem bereinigten operativen Gewinn über seiner und über der durchschnittlichen Markterwartung. Wesentlicher Grund sei das S&T-Geschäft, also etwa das mit Energiehandel./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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