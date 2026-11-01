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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

RWE Buy

08:46 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Ahmed Farman sieht in seiner ersten Reaktion am Mittwoch starke Resultate mit einem bereinigten operativen Gewinn über seiner und über der durchschnittlichen Markterwartung. Wesentlicher Grund sei das S&T-Geschäft, also etwa das mit Energiehandel./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,08 €		 Abst. Kursziel*:
29,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,86%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

08:46 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 RWE Buy UBS AG
03.11.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
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