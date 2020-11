NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE angesichts des beabsichtigten Verkaufs eines 49-Prozent-Minderheitsanteils am Offshore-Windpark Humber Gateway auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Mit dem erwähnten Preis von 648 Millionen Pfund sei die Anlage hochgerechnet mehr Wert als bisher von ihm veranschlagt, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der RWE-Aktienkurs könne somit um bis zu 3 Prozent steigen./tih/bek