NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach vorläufigen Zahlen mit einem Kursziel von weiterhin 40 Euro auf "Buy" belassen. Der bereinigte Konzernüberschuss dürfte letztlich um 18 Prozent über den Markterwartungen liegen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer ersten Reaktion am Freitag./ag/ajx