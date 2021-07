NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für RWE nach einer Anhebung des Jahresausblicks durch den Versorger auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der erhöhte Ausblick sei positiv, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen dürften steigen./mf/mis