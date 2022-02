NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Energieversorger habe einen guten Start ins Jahr 2022 verzeichnet, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem die Performance mit Windkraft an Land sei stark gewesen./edh/mis