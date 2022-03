NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Energieversorgers RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das Ausmaß der Abhängigkeit von russischen Rohstoffen lasse den 17-prozentigen Kurseinbruch an den vergangenen drei Handelstagen übertrieben erscheinen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/jha/