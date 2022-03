NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine müsse bei den europäischen Versorgern das Potenzial hoher Investitionen in Erneuerbare Energien gegen die Risiken durch eine mögliche Abhängigkeit von russischen Erdgaslieferungen sowie Deckelungen bei den Preisen abgewägt werden, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bei RWE überwögen die Chancen im Bereich Erneuerbare Energien auf dem deutschen Markt die Gasrisiken./gl/eas