NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE angesichts der jüngsten Prognoseerhöhung für 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Energiekonzern habe angekündigt, auch die Ergebnisprognose für 2023 zu gegebener Zeit nach oben schrauben zu wollen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entsprechend könnte auch die Markterwartung für das operative Ergebnis im Jahr 2023 steigen./la/bek