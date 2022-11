HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE in einem Ausblick auf den europäischen Energiemarkt auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Staatliche Unterstützungsmaßnahmen für private Verbraucher und Unternehmen dürften Energielieferanten wie Eon, Engie und Centrica zugutekommen, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. RWE sei derweil in puncto Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in der Branche am besten positioniert./bek/ajx