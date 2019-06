NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat RWE mit einem Kursziel von 29 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Für vorgezogene Bundestagswahlen prognostizierten Umfragen den Grünen mit rund 27 Prozent den höchsten Stimmanteil, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Regierungsbeteiligung der Partei bedeute ein Risiko von etwa dreieinhalb Euro für die Aktie des Energieversorgers. Allerdings könnten ein angespannterer deutscher Energiemarkt und Kompensationszahlungen für einen schnelleren Kohleausstieg diese Auswirkungen kompensieren./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2019 / 05:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





