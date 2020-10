NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die RWE-Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Bei den auf Erneuerbare Energien setzenden europäischen Versorgern dürften drei Kriterien entscheidend für den Erfolg der Strategie sein, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Diese Kriterien seien eine solide Bilanz, um kapitalintensive Projekte zu finanzieren, eine beträchtliche Anzahl von Entwicklungsprojekten und deren operative Umsetzung in funktionierende Vermögenswerte. RWE gehöre mit EDP zu den Unternehmen, die in dieser Hinsicht am positivsten überraschen könnten./edh/ajx