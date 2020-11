NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE nach Neunmonatszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Analyst Alberto Gandolfi blieb mit seinen Schätzungen für den Stromkonzern 2020 über den Markterwartungen. Das kommende Jahr dürfte reichlich positive Kursimpulse bieten, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/he