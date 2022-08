Aktie in diesem Artikel RWE AG St. 38,84 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat RWE auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Alberto Gandolfi unterzog das deutsche Gassystem einem Stresstest und untersuchte die täglichen Gasflüsse. Deutschland dürfte in der ersten Jahreshälfte 2023 nur dann kein Gas mehr haben, falls die russischen Gaslieferungen auf null sänken oder der Winter 2022/23 besonders kalt würde, resümierte er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sieht er darin nur eine Problemverschiebung ins Jahr 2024, wenn die russischen Gaslieferungen gering bleiben. Zu RWE schrieb Gandolfi, dass das gesamte Portfolio von der Energiekrise profitiere./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2022 / 22:00 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.