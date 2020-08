NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Versorgers sei solide gewesen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Lediglich die Projektverschiebung im vierten Quartal enttäusche ein wenig./mf/nas