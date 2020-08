NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach der Kapitalerhöhung auf "Hold" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Durch die eingenommenen zwei Milliarden Euro sichere sich der Konzern mehr Flexibilität bei der Kapitalverwendung im Geschäft mit Erneuerbaren Energien, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da sich die Investitionen aber erst nach 2022 auszahlen sollten, sei kurzfristig mit einer Verwässerung der Gewinne zu rechnen./tav/bek