HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für RWE nach endgültigen Zahlen für 2020 auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Trotz der Coronakrise sei der Geschäftsverlauf im vergangenen Jahr erfreulich gewesen, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Stromerzeuger den Aktionären eine höhere Dividende in Aussicht gestellt./bek/ag