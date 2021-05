HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für RWE nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Transformation des Energiekonzerns werde unverändert mit hohen Investitionen in Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien vorangetrieben, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die nicht im Ausblick enthaltene Entschädigungszahlung für den beschleunigten Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland dürfte das Wachstum zusätzlich beschleunigen./bek/gl