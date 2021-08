HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - NordLB hat die Einstufung für RWE nach Zahlen und einer erhöhten Jahresprognose auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Resultate des Energiekonzerns seien zwar trotz Aufholeffekten auch im ersten Halbjahr deutlich von den negativen Wettereffekten aus dem ersten Quartal belastet gewesen, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt aber rechnet der Experte nach der nur einmaligen Ergebnisbelastung in diesem Jahr mit der Fortsetzung der erfreulichen Geschäftsentwicklung./la/he