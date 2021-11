HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat RWE nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Trotz der negativen Wettereffekte im ersten Quartal habe der Versorger in den ersten neun Monaten des Jahres das bereinigte operative Vorjahresergebnis (Ebitda) übertroffen, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechne nach der nur einmaligen Ergebnisbelastung im laufenden Jahr durch Investitionen in Erneuerbare-Energien-Projekte mit einer weiter erfreulichen Geschäftsentwicklung./gl/eas