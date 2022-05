NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Energiekonzern sei stark in das Jahr gestartet, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe im Energiehandelsgeschäft die Erwartungen übertroffen./la/ajx