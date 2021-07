NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach einer Prognoseerhöhung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Markt habe seltsamerweise einige positive Aspekte hoher Rohstoffpreise für die Energiebranche übersehen, schrieb Analyst John Musk in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Ankündigung von RWE sollte den Investoren Anlass geben, das bei mehreren europäischen Versorgen zu überdenken./men/jha/