NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zu den ersten neun Monaten auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Diese seien stark ausgefallen, schrieb Analyst John Musk in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktien seien für Anleger eine der besten Möglichkeiten, auf die Energiewende in Europa zu setzen./bek/ngu