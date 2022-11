NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. RWE bleibe eine Value-Aktie im Bereich der Erneuerbaren Energien, schrieb Analyst John Musk in einer am Dienstag vorliegenden Studie und erhöhte seine Gewinnschätzungen./ajx/ag