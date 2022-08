LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat RWE nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Nach den vorab berichteten Zahlen Ende Juli und der zu diesem Zeitpunkt ebenfalls angehobenen Jahresprognose seien die detaillierten Zahlen nur noch ein Nebenschauplatz gewesen, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch seien sie ein Beweis für das derzeit hervorragende operative Umfeld des Energiekonzerns. Die Zuversicht, die RWE auf dem Kapitalmarkttag im November etwa über das künftige Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien zeigte, dürften außerdem ein gutes Zeichen für ein gesteigertes Interesse der Anleger an der Aktie sein./ck/bek