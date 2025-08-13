JP Morgan Chase & Co.

RWE Overweight

11:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Javier Garrido in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Bestätigung der Jahresziele durch den Energiekonzern sorge aber für Zuversicht./rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:08 / BST

