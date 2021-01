NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Analyst Javier Garrido traut europäischen Versorgern in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie weiter eine überdurchschnittliche Entwicklung zu./ag/men