NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Analyst Vincent Ayral beließ die Papiere in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach der erneuten Aufstockung der Jahresziele auf der "Analyst Focus List". Er sieht nun massiven Spielraum für den Marktkonsens und liegt beim bereinigten Nettogewinn 2022 um 26 Prozent darüber./ag/tih