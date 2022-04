NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Zu den Energietiteln, die von einem "Superzyklus" profitieren sollten, zählt Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie unter anderem RWE. Der Versorger vollziehe dank der strategischen Kehrtwende im Zuge der Energiewende einen grundlegenden Wandel, betreibe nun eine der führenden Plattformen für Erneuerbare Energien und werde von der aktuellen Dynamik in diesem Bereich profitieren./gl/mis