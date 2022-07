NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Vincent Ayral nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Bewertung des Abfallentsorgers Veolia mit "Underweight" wieder auf und begründete dies unter anderem mit dem gesamtwirtschaftlichen Umfeld und dem starken Kursanstieg der Aktie 2021. Dabei machte er klar, dass er rohstofflastigere Aktien wie etwa die von RWE bevorzuge. Die Aktie des Essener Energieversorgers befindet sich nach wie vor auf der "Analyst Focus List" für besonders aussichtsreiche Aktien./ck/mis