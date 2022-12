NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 60 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dank der inzwischen bekannten Details zu den Gaspreisdeckeln in Deutschland und Großbritannien habe er nun weniger konservative Rohstoffprognosen in seinem Bewertungsmodell für den Energiekonzern berücksichtigt, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine aktualisierten Gewinnschätzungen (bereinigtes EPS) für 2023 und 2024 lägen 57 beziehungsweise 94 Prozent über dem Konsens./edh/ck