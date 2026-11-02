Ryanair Aktie
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Marktkap. 23,72 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 1,63%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
AI Analyse
Ryanair Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Flugpreise des Billigfliegers stiegen, aber seitens der Treibstoffpreise nehme der Gegenwind zu, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Umfang des angekündigten Aktienrückkaufs liege über seiner Erwartung./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Buy
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,72 €
|Abst. Kursziel*:
18,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,09%
|
Analyst Name:
Jaime Rowbotham
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,31 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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