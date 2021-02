Aktie in diesem Artikel Ryanair 15,06 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Ryanair von 18,00 auf 16,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Jaime Rowbotham passte seine Schätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die Ergebnisse der Iren und die zuletzt negative Entwicklung der Corona-Krise an./ag/gl