Luxusaktien treiben CAC 40 Index auf Hoch seit dem Jahr 2000. Google setzt Online-Entwicklerkonferenz für Mai an. Nordex erhält 187-Megawatt-Auftrag in der Türkei. Twitter war offenbar in Gesprächen zum Kauf von Clubhouse für Milliardensummer. Tesla kritisiert Genehmigungsverfahren rund um deutsches Werk. Continental darf Sparte der Gemeinschaftsfirma mit OSRAM kaufen.