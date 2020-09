Aktie in diesem Artikel Ryanair 11,21 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Ryanair von 13,75 auf 13,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussichten für den europäischen Luftfahrtsektor würden immer düsterer, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie und reduzierte seine Schätzungen. Die nach unten korrigierten Verkehrsprognosen reflektierten die sich verschlechternde Virus-Situation. Billigflieger hält der Experte für besser aufgestellt als Flughafenbetreiber. Am schlechtesten positioniert seien die großen Netzwerk-Airlines. Reisebeschränkungen würden international nicht koordiniert, dies hemme die Nachfrage, bemängelte er./ajx/ag