Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ryanair von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 15 auf 20 Euro angehoben. Insgesamt sei er nun positiver gestimmt für die mittelfristige Preisbildung in der Luftfahrtbranche, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Billigfluggesellschaft Ryanair dürfte mit Blick auf seine Branchenprognosen für 2022 am schnellsten wieder profitabel werden vor Steuern./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2021 / 14:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.