NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 17,50 auf 16,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Erholung des innereuropäischen Flugverkehrs dürfte langsamer verlaufen als ursprünglich von ihm erwartet, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den europäischen Billigfluggesellschaften. Er senkte seine Schätzungen für die Ergebnisse (EPS) sowie den freien Barmittelzufluss (FCF) deutlich. Ryanair habe zudem mit den letzten Quartalszahlen und dem aktualisierten Ausblick enttäuscht./gl/ag