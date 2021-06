Aktie in diesem Artikel Ryanair 16,12 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15,80 Euro belassen. Analyst David Perry beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit dem CO2-Ausstoß in der Flugbranche und der Notwendigkeit, diesen zu reduzieren. Für Fluggesellschaften sei das Reduzieren der Emissionen durch sparsame Flugzeuge ein finanzieller Kraftakt, hier seien solche mit bereits relativ jungen Flotten wie etwa die ungarische Wizz Air im Vorteil./tih/tav