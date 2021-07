Aktie in diesem Artikel Ryanair 15,58 EUR

-1,33% Charts

News

Analysen

Ryanair 15,58 EUR -1,33% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 15,80 auf 16,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Wiederaufnahme des innereuropäischen Luftverkehrs sei erst einmal eine positive Entwicklung, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Allerdings verlangten viele Länder immer noch einen oder mehrere Corona-Tests und das sei für viele Passagiere teuer. Zudem gebe es weiterhin das Risiko, dass Virusvarianten viele Regierungen zwingen könnten, wieder striktere Reisebeschränkungen zu erlassen. Ryanair verfüge derweil über die stärkste Bilanz und die höchste Liquidität in der Branche./la/mis