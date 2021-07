Aktie in diesem Artikel Ryanair 16,97 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16,40 Euro belassen. Aktien aus dem Luftfahrtsektor seien in den vergangenen fünf Handelstagen um durchschnittlich zehn Prozent gestiegen und hätten die Verluste der vorangegangenen Woche damit in etwa wett gemacht, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Solche Schwankungen seien angesichts der Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie und der Antworten der Regierungen darauf auch in den kommenden drei bis sechs Monaten zu erwarten. Er bevorzuge daher Unternehmen mit solider Bilanz und starker Marktstellung wie Airbus, Safran und Wizz Air./ck/mis