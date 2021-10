Aktie in diesem Artikel Ryanair 16,01 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 17,70 auf 16,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst David Perry reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seine Gewinnprognosen (EPS) für einige europäische Fluggesellschaften. Dabei berücksichtigte der Experte höhere Treibstoffkosten, die nur teilweise an die Kunden weitergegeben werden könnten. Derweil seien die Aktien einigermaßen attraktiv bewertet./la/he