NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16,80 Euro belassen. Entgegen den berechtigten Sorgen der Anleger über einen Nachfragerückgang im Flugverkehr nach dem starken Sommergeschäft seien die Buchungen robust, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Ryanair sei dank der im Vergleich zur Konkurrenz defensivsten Kapitalstruktur ein struktureller Gewinner und aktuell die klarste Kaufgelegenheit./gl/la