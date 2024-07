Bernstein Research

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair von 23,50 auf 21,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Iren hätten geschockt mit dem Absturz der Ticketpreise in den vergangenen acht Wochen, schrieb Analyst Alexander Irving am Dienstagmorgen im Nachgang des Quartalsberichts. Auch für den Sommer liege die Prognose nun dramatisch unter den noch Mitte Mai gesendeten Signalen. Dabei sei die Schwäche nicht regional begrenzt, sondern erstrecke sich auf das ganze Streckennetz. Irving sprach bei der Nachfrage von einem "Schlag in die Magengrube". Grundsätzlich profitiere Ryanair als Billigflieger aber vom Trend der Verbraucher, weniger ausgeben zu wollen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 04:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2024 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

