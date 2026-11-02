Ryanair Aktie
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Marktkap. 24,96 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 1,63%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
AI Analyse
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 28 auf 27,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen höherer Annahmen für Treibstoffkosten senkte Ruairi Cullinane die Schätzungen für das Nettoergebnis und das Ergebnis je Aktie im Geschäftsjahr 2028 um jeweils rund ein Sechstel. Der Billigflieger dürfte aber künftig von wieder sinkenden Ölpreisen oder aber dem Scheitern von Konkurrenten profitieren, schrieb der Experte am Dienstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
27,50 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
23,85 €
|Abst. Kursziel*:
15,30%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
23,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,30%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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