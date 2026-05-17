JP Morgan Chase & Co.

Ryanair Overweight

09:36 Uhr

Aktie in diesem Artikel Ryanair 21,69 EUR -0,63 EUR -2,82% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Nettoverlust sei dank guter Ticketpreise geringer ausgefallen als erwartet, schrieb Harry J Gowers in einer ersten Stellungnahme am Montag. Der Ausblick sei allerdings unsicher und es sei mit sinkenden Schätzungen für den Billigflieger zu rechnen. Der Experte prognostiziert daher Kursverluste für die Aktien./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:58 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com