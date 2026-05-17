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Marktkap. 22,93 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
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WKN A1401Z

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ISIN IE00BYTBXV33

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Symbol RYAOF

JP Morgan Chase & Co.

Ryanair Overweight

09:36 Uhr
Ryanair Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Nettoverlust sei dank guter Ticketpreise geringer ausgefallen als erwartet, schrieb Harry J Gowers in einer ersten Stellungnahme am Montag. Der Ausblick sei allerdings unsicher und es sei mit sinkenden Schätzungen für den Billigflieger zu rechnen. Der Experte prognostiziert daher Kursverluste für die Aktien./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:58 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
21,98 €		 Abst. Kursziel*:
59,24%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
21,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,36%
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

09:36 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.05.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.04.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
22.04.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
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